Çağlayan Adliyesi'nde ateş açan teröristlere ilişkin yeni bilgiler: Örgütsel kayıtları ortaya çıktı Bugün İstanbul'da yaşanan saldırı girişiminde ateş açan terör örgütü DHKP/C üyesi 2 terörist ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.

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İHA

Öğle saatlerinden önce İstanbul'da yaşanan silahlı saldırıya ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor.

Çağlayan Adliyesi'nde terör girişiminde bulunuldu.

Teröristler öldürüldü

2 terörist tarafından, güvenlik noktası hedef alındı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile saldırı gerçekleşmedi.

Biri kadın diğeri erkek terörist, etkisiz hale getirildi. Öte yandan 3'ü polis 5 kişi yaralandı, bir yaralı da hayatını kaybetti.

Kimlikleri açıklandı

Saldırganların, terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede kimlikleri açıklandı ve teröristlerin Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirtildi.

Bombalı eylem hazırlığındaydı

Saldırganlardan Emrah Yayla’nın, geçmişteki polisiye soruşturma sırasında bazı DHKP/C üyeleri ile beraber 11 kilo patlayıcı madde ve 3 boru tipi bomba düzeneği ile yakalandığı ortaya çıktı.

2008 yılında bir yapı çatısı altında illegal faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen Yayla’nın, geçmişte bombalı eylem yapmaya hazırlandığı da öğrenildi.

Terörle mücadele birimleri tarafından takibe alınan hücre içinde de faaliyet gösterdiği belirtildi.

Hücre evine baskın yapıldı

Erzurum’da güvenlik ve istihbarat birimlerince takip altında tutulan Yayla’nın içinde olduğu minibüsün, Çifte Minareli Camii önünde durdurulduğu, minibüsün içindeki Yayla ile minibüsü kullanan 29 yaşındaki Uğur Kılıç'ın gözaltına alındığı belirtilmişti.

Söz konusu örgüt üyelerinin sorgulamasının ardından terörle mücadele ekipleri, bomba yapımında kullanılan malzemeleri sakladığı öne sürülen 30 yaşındaki Soner Yılmaztürk’ün Şakirpaşa Mahallesi’ndeki evine de operasyon düzenlemişti.

Hücre evi olarak açığa çıkan adreste ve minibüste yapılan aramada, patlamaya hazır 11 kilo patlayıcı madde, 3 boru tipi bomba düzeneği, 2 kağıda sarılmış 500 gram patlayıcı madde ile bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin bulunduğu belirlenmişti.

Çok sayıda örgütsel kaydı ortaya çıktı

Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden Pınar Birkoç’un ise DHKP/C’ye yönelik bir operasyonda 2 Kasım 2023’te gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Daha önce birçok defa polisiye soruşturmadan geçen ve “terör örgütü üyeliğinden” cezaevine gönderilen Birkoç’un, çok sayıda örgütsel kaydı tespit edildi.

Olay yerine metrobüsle gitmişler

Öte yandan, DHKP/C üyeleri Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önüne toplu taşıma ile olay yerine geldikleri, metrobüsle Adliye durağında inerek saldırının meydana geldiği Adalet Sarayı önüne geldikleri anlaşıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)