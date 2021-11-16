AK Partili Cahit Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısına sert ifadelerle yanıt verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cahit Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme yolculuğuna çıkacağım' açıklamasına değindi.

Kılıçdaroğlu’nun 'helalleşmek' adı altında günü kurtarmaya çalıştığını söyleyen Özkan, "Tilki kümes sahibiyle helalleşmek istiyorsa, gözünü kümesteki diğer tavuklara dikmiştir." ifadesini kullandı.

"KAFALARI HALA KARIŞIK"

Özkan, CHP'nin kendi içinde dahi ortak bir noktaya varamadığını belirtti.

Bir taraftan "helalleşmek" isteyen CHP'den, diğer taraftan "Onlar da bizden özür dilesin." şeklinde çıkışlar olduğunu aktaran Özkan, şöyle devam etti:

"CHP'nin kafası halen karışık. CHP'ye soruyoruz; helalleşmekten bahsediyorsanız, milletin adamı Adnan Menderes'i idam sehpasına götüren, darbecileri cesaretlendiren İsmet İnönü'nün, 'Menderes, Menderes, bendine gir Menderes yoksa ben bile seni kurtaramam' sözleriyle de hesaplaşmak, helalleşmek ve özür dilemek istiyor musunuz? 'Afrin'de, İdlib'de ne işimiz var?' sözlerinizden de özür dileyecek misiniz? Bunlar için de milletimizden helallik dileyecek misiniz?

Cahit Özkan: CHP'nin günahı saymakla bitmez ViDEO



"GÜNAHLARI SAYMAKLA BİTMEZ"

Libya'da darbeci Hafter ile mücadeleye gittiğimizde, 'Orası Fizan'dır' diyerek, Mavi Vatan mücadelesinde Mehmetçik'imizi yapayalnız bırakmaktan da özür dileyecek ve milletimizden helallik isteyecek misiniz? CHP'nin günahı saymakla bitmez. Kemal Kılıçdaroğlu, günü kurtarmak, günün sonunda da bir koltuk devşirmek için özür diliyorsa helallik istiyorsa biliyoruz ki farklı acıları, daha büyük musibetleri bu ülkenin başına getirmek için diliyordur. Milletimiz de bunları biliyor. Bu, beyhude, boş ve temelsiz bir çaba."





LÜTFÜ TÜRKKAN İÇİN İYİ PARTİ'YE ÇAĞRI: DİSİPLİN SÜRECİNİ BAŞLATIN

Özkan, daha sonra ise gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özkan, Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Tükkan için Meclis'e gelen fezleke konusunda AK Parti'nin tavrının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Eğer siyasette ahlak ve etik kurallarının egemen olmasını istiyorsak, İyi Parti'nin kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini istiyoruz. Grup başkanvekilliğinden ayrılmakla toplumda infial yaratan bir konuyu milletimiz elbette unutmayacak. Doğru olan; öncelikle Lütfü Türkan'ın kendi siyasi kararıyla istifasını vermesi ve bu çerçevede parlamentoda alınacak kararla da bu süreci sonlandırmasıdır. Yarın toplumun karşısına nasıl çıkacaksınız? Bizim çağrımız İyi Parti’ye, gelin disiplin sürecini başlatın. Aksi takdirde fezleke Meclis'e gelmiştir. Vakti saati geldiğinde, Meclis'imiz, siyasi parti gruplarımız ve milletvekillerimiz gerekli adımları atmak suretiyle yargı sürecini başlatmasını elbette bilecektir."

5. YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI

Özkan, konuşmasının sonunda da TBMM Genel Kurul'da görüşmeleri devam eden, kamuoyunda 5'inci Yargı Paketi olarak bilinen 'İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Yasa Teklifi'nin ayrıntılarını anlattı.

Teklifle kamu hizmetinin daha hızlı ve daha az maliyetle yapılmasını amaçladıklarını belirten Özkan, "Bu teklifimizle 1932 yılından beri icra dairelerince uygulanan fiziki satış usulü kaldırılarak, elektronik satış usulünü getiriyoruz. İcranın geri bırakılma usulünü sadeleştiriyor ve kolaylaştırıyoruz. Hacizli malların daha çabuk satışa çıkabilmesi için tarife usulünü getiriyoruz. Borçluya haczedilen malını rızaen satma imkanı veriyoruz. İcrayla çocuğun teslimini kaldırıyoruz. İşlemler çocuğun üstün yararı gözetilerek, psikolog, pedagog ve rehber öğretmen eliyle gerçekleştirilecek. Çocuğun zorla teslim edilme işlemi kaldırılıyor. Kurallara uymayanlara disiplin hapis cezası verilecek." dedi.

Özkan ayrıca, Hukuk Fakültesi mezunu memurların görevlerinden istifa etmeden avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlayacak düzenlemenin de 5'inci yargı paketinde yer alacağını söyledi.