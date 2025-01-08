İHA

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde dört farklı noktada çıkan orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Eaton, Palisades, Hurst ve Woodley bölgelerinde süren yangınlar, şehri adeta cehenneme çevirdi.

Pacific Palisades’te dün sabah başlayan ve Santa Monica Dağları ile Pasifik Okyanusu arasındaki lüks bir yerleşim bölgesini etkileyen yangın, 5 bin dönümlük alanı kül etti. Eaton yangını ise Pasadena ve Altadena’da dün akşam saatlerinde başladı ve şu ana kadar 2 bin 227 dönümlük ormanı yok etti. Angeles Ulusal Ormanı ve Altadena bölgesindeki yangınlarla ilgili açıklama yapan Los Angeles County İtfaiye Şefi Anthony C. Marrone, iki kişinin hayatını kaybettiğini ve 100’den fazla yapının yıkıldığını duyurdu. Çok sayıda kişinin yaralandığı yangında, hasarın boyutlarının daha da artmasından endişe ediliyor.

San Fernando’nun kuzeyinde dün gece çıkan Hurst yangını, 500 dönümlük bir alanı etkilerken, San Fernando Vadisi’ndeki Woodley’de sabah saatlerinde başlayan yangın ise 75 dönümlük bir bölgeyi yok etti. Güçlü rüzgarların etkisiyle yangınların hızla yayıldığı ve daha fazla alanı tehdit ettiği bildirildi.

TAHLİYELER VE FELAKETİN BOYUTU

Yetkililer, yangınlar nedeniyle yaklaşık 80 bin kişinin tahliye edildiğini ve 28 bin yapının risk altında olduğunu açıkladı. Bin 100’den fazla yapı hasar görürken, bölgede elektrik kesintileri ve yoğun hava kirliliği yaşamı olumsuz etkiliyor. Yaklaşık 300 bin kullanıcının elektriksiz kaldığı bildirildi. Hava kirliliği nedeniyle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve solunum yolu hastalıkları olan bireylerin dikkatli olması konusunda uyarılar yapıldı.

EĞİTİME ARA VE TAHLİYE KARARLARI

Yangın felaketi nedeniyle Los Angeles’ta birçok bölgede eğitime ara verildi. En az 19 okul bölgesi, yangın tehlikesinden doğrudan etkilendi. Yerel basın, yangını “Hollywood kabusu” olarak nitelendirirken, tahliye edilen yerler arasında çok sayıda ünlü ismin evleri de bulunuyor.

KAMALA HARRIS'İN EVİ DE RİSK ALTINDA

Tahliye edilen bölgelerden biri de Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Los Angeles’taki evi. Harris’in Sözcüsü Ernesto Apreza, evde kimsenin bulunmadığını belirtirken, hem Başkan Yardımcısı’nın hem de Başkan Joe Biden’ın yangınları yakından takip ettiğini açıkladı. Apreza, eyalet ve yerel yetkililere federal destek teklif edildiğini belirtti.

FEDERAL MÜDAHALE ÖNERİSİ

“Başkan ve Başkan Yardımcısı, bu korkunç felaketin yaralarını sarmak için ihtiyaç duyulan tüm federal yardımı sağlamaya hazır” diyen Apreza, yangınların kontrol altına alınması ve toparlanma süreci için tüm imkanların seferber edileceğini ifade etti.

TÜM ÜLKE ALARMDA

Kuru hava ve güçlü rüzgarların körüklediği bu orman yangınları, yalnızca Los Angeles’ı değil, tüm ülkeyi yasa boğmuş durumda. Yangınların kontrol altına alınabilmesi için hem yerel hem de ulusal düzeyde yoğun çabalar sürüyor.