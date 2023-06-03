Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı belli oldu Yeni kabinesi belli oldu... Buna göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan'a emanet edildi...

ensonhaber.com

İşçinin, memurun artık yakından takip edeceği isimlerden biri de Vedat Işıkhan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı Işıkhan'a emanet etti.

Vedat Bilgin'in yerine getirilen Işıkhan, Mardin'in Artuklu ilçesinde 1966'da dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir'de tamamlayan Işıkhan, lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük eğitimlerini Hacettepe Üniversitesi'nde sosyal hizmet alanında tamamladı.

Stres yönetimini iyi biliyor

Hacettepe Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan Işıkhan, ayrıca Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Vedat Işıkhan, Uluslararası Stres Yönetimi Uzmanları Konseyi tarafından stres yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde yaptığı önemli araştırma, uygulama ve katkıları sebebiyle 2016'da Konsey Ödülüne layık görüldü.

Akademik yaşantısı

Akademik yaşantısında çalışma hayatı, iş sağlığı ve güvenliği, işçi hakları, çocuk işçiliğiyle mücadele, sosyal politika, sosyal sorunlar, sosyal hizmet, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar, dezavantajlı gruplar, endüstri ilişkileri, sendikalar, aktif yaşlanma, yaşlı bakım sigortası ve emeklilik sonrası sorunlar konularında uzmanlaşan Işıkhan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2012'de hayata geçirdiği Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) ilk saha çalışmasında Genel Koordinatör olarak görev yaptı.

2015-2018 yıllarında AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı’nda akademik danışmanlık görevini de yürüten Işıkhan, bu süre zarfında "2023 Hedefler: Yaş(lı) Dostu Politikalar" ve "Milli İradenin Zaferi" adlı kitapların hazırlanmasında görev aldı.

Politika stratejileri geliştirdi

8 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğine ve 17 Aralık 2021'de Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevine atanan Işıkhan, bu görevi süresince Türkiye genelinde sosyal politika alanıyla ilgili saha çalışmaları, ilgili kurumların çalışmaları, illerin mevcut sosyal politika alanlarının gelişmesine yönelik yerinde incelemeler yaparak politika stratejileri geliştirdi.

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde "Yüzyılın Sosyal Politikaları" kitabın literatüre kazandırılmasına katkı verdi.

Çok iyi düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Fransızca ve Arapça bilen Işıkhan, evli ve 3 çocuk babası.