Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinden yanan otelde inceleme

DHA

Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan kayak merkezi Kartalkaya'da, 21 Ocak gecesi Grand Kartal Otel'in mutfak kısmından başlayan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 19 kişi tutuklandı.

Son olarak oteli denetleyen FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali A., İstanbul'da gözaltına alındı.

Bolu'ya getirilen şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

MÜFETTİŞLER GRAND KARTAL'DA

Otel yangını ile ilgili çok yönlü soruşturma sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri, yanan Grand Kartal Otel'e geldi.

OTEL İNCELENDİ

Müfettişler, jandarma ekipleri ile birlikte otelin piste bakan cephesinden otelin yanan kısımlarına girerek incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam ediyor.