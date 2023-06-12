Camide poz veren Eda Taşpınar'ın davası sonuçlandı İbadethanede yarı çıplak poz veren Eda Taşpınar'ın yargılandığı davada takipsizlik kararı çıktı.

İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eda Taşpınar hakkında, sosyal medya ve internet haber sitelerinde camide çekilmiş fotoğraflarının paylaşımı gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Şüpheli Taşpınar, 4 Ocak 2023’de ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelmiş, ifadesinin ardından adliyeden ayrılmıştı.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu verilen takipsizlik kararında, başlatılan re’sen soruşturma dışında şüphelinin yapmış olduğu paylaşımla ilgili savcılığa ve CİMER'e suç duyurularında bulunulduğu, bu suç duyurularının ayrıca soruşturma kaydına alındığı ve söz konusu dosya ile birleştirildiği kaydedildi.

Suç oluşturmadı

Verilen kararda, kanun gerekçesi, şüpheli Taşpınar’ın savunması ve somut olay birlikte değerlendirildiğinde atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı aktarıldı.

"Özür dilerim"

Taşpınar, şu ifadeleri kullanmıştı: