Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde camiler hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında adeta bir köprü vazifesi görüyor.

Birlik beraberlik içinde geçen Ramazan ayı Kızılcahamamlılar ihtiyaç sahipleri için camide alışveriş için kenetlendi.

Kızılcahamam Müftülüğü tarafından başlatılan zengin ile fakir arasından caminin aracılık yapıldığını belirtti.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN CAMİYE MARKET KURULDU

Kızılcahamam Müftülüğüne bağlı Yukarı Merkez caminde ihtiyaç sahipleri için adeta market kuruldu.

Cami girişine kurulan markette kuru gıda sıvı yağ çay şeker temizlik ürünleri bulunmakta yardım etmek isteyenler cami görevlilerine yardım malzemelerini bırakıyor.

Müftülüğe müracaat eden ihtiyaç sahipleri de buradan alışveriş yaptırılıyor.

Ankara'da camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor- İZLE

"CAMİMİZ KÖPRÜ VAZİFESİ OLACAK"

Kızılcahamam İlçe Müftüsü Hasan Limon yaptığı açıklamada, "Yapmış olduğumuz sosyal sorumluluk uygulaması ile, camimiz; hayır sahipleri ile ihtiyaç sahiplerimize köprü vazifesi olacaktır” dedi.