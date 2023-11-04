Camilerden Gazze için dua edilecek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gazze için duaya duruyoruz. 5 Kasım Pazar yatsı namazında ülkemizin tüm camilerinde Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz için hep birlikte dualar edeceğiz" dedi.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor...

Gazze'yi abluka altına alan ve adeta açık hava hapishanesine çeviren İsrail, hastaneleri vurarak savaş suçu işliyor.

Hastane ve mülteci kamplarına yaptığı saldırılardan sonra ateşkes çağrılarına da kulağını kapatan İsrail'e Türkiye'den tepki yağıyor.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkı, Gazze'deki masumların kurtulması için dünyaya çağrı yapıyor.

Yardım tırlarını yola çıkaran ve masumları yalnız bırakmayan Türkiye, camilerden dua etmeye hazırlanıyor.

"Hep birlikte dualar edeceğiz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın yatsı namazında ülke genelindeki camilerde Gazze için dua edileceğini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: