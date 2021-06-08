Can Dündar için Kırmızı Bülten talebi

Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan bir dosyası ayrılan Can Dündar hakkında, kırmızı bülten çıkarılması istenildi.

MİT tırlarının durdurulmasına yönelik görüntüleri yayınlayan ve haberleştiren Can Dündar hakkında istenen ceza, geçtiğimiz yıl aalık ayında netleşmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Can Dündar, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme’ ve ‘silahlı terör örgütüne yardım etmek’ suçlarından yargılanmıştı.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAKSIZIN YARDIM SUÇU"

İki ayrı suçtan toplamda 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Can Dündar'ın, 'silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan yargılandığı bir dosya, diğer suçlardan ayrı tutuldu.

HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

TRT Haber, Can Dündar için silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan ayrılan dosyası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildiğini aktardı.

15 GÜN İÇİNDE TESLİM OLMASI İSTENİYOR

Firari olan Dündar’ın, 15 gün içinde mahkemeye ya da kolluk güçlerine teslim olması istendi.