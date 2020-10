Can Dündar kimdir? Can Dündar yurt dışına mı kaçtı?

Hakkında açılan soruşturmaların ardından Türkiye'den kaçan ve kendisine verilen 15 günlük süre içerisinde ülkeye dönmeyen Can Dündar kimdir?

CAN DÜNDAR KİMDİR?

1961 senesinde Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) görevli bir babanın tek çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelen Can Dündar, ortaokul, lise ve üniversite eğitimlerini Ankara'da gördü. Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde siyaset bilimi alanında yüksek lisansını tamamladı. 2010'da babası Ali Rıza Dündar'ı kaybetti.

Üniversite mezuniyeti sonrası gazetecilik mesleğine aktif olarak adım atan Can Dündar, 18 yaşındayken ilk olarak Yankı Gazetesi'nde çalışmaya başladı. Daha sonra sırasıyla Hürriyet, Nokta ve Söz gibi kurumlarda görev yaptı. 1989'da günün siyasi gelişmelerinin değerlendirildiği "32. Gün" isimli programın ekibinde yer almasıyla birlikte kariyerinde yükselişe geçti. Sonraki senelerde çeşitli televizyon kanallarında yaptığı programlar ile adından söz ettirmeye başladı. 1994'de Aktüel ve Yeni Yüzyıl gibi gazetelerde köşe yazıları yazdı. Bir dönem yaptığı belgesel programlarıyla ekranlarda görüldü. 2010-2011 seneleri arasında NTV kanalında ana haber bültenini sundu.

YURT DIŞINA MI KAÇTI?

2015 senesinde Hatay'da silah taşıdığı iddia edilen MİT tırlarının durdurulmasıyla ilgili Cumhuriyet Gazetesinde kaleme aldığı yazısı bir anda ülke gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayla Can Dündar'ın devlet sırlarını açığa çıkarması nedeniyle bedel ödeyeceğini söyledi. Aynı günlerde Can Dündar "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" gibi bir dizi suçlamayla tutuklanarak cezaevine konuldu. 3 ay sonra ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 2016 yılında mahkemece, "devletin gizli belgelerini yayımlamak suçuyla" 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davanın temyiz sürecinde can güvenliğinin olmadığını öne sürerek hakkında verilmiş kesin hapis kararına rağmen Almanya'ya kaçtı.

CAN DÜNDAR AİLESİ

1988 senesinde Dilek Dündar ile dünya evine girdi. Bu evliliğinden kendisi gibi gazeteci olan Ege isimli bir erkek çocuğu oldu.