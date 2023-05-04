Çanakkale açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında saat 04.50'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

ensonhaber.com 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler bölgedeki şehirlerde büyük yıkıma yol açmış, enkaza dönen binlerce binada 50 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirmişti. Son dönemde Ege ve Akdeniz'de meydana gelen depremler de sıklaştı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre Ege Denizi Saros Körfezi'nde saat 23.00'te 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Yerin 18.31 kilometre altında gerçekleşen depremin Çanakkale'nin Eceabat ilçesine uzaklığı 16.82 kilometre olarak belirlendi.