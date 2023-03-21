Çanakkale açıklarından Yunanistan'a yüzerek geçmek istedi! Kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan Sahil Güvenlik Güçlerinin göçmenlere yaptığı zulümler bitmiyor.
Botların geri itilmesine karşılık bir kaçak göçmen, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarından Yunanistan'ın Midilli Adası'na yüzerek geçmeye çalıştı.
Bu sırada yorulan kaçak göçmen yardım talebinde bulundu.
Ekipler çalışma başlattı
Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında yüzerek Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Kaçak göçmen kurtarıldı
Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botları 'TCSG-6' ve 'KB-4304', yüzerek yasa dışı geçiş yapmaya çalışan göçmeni kurtardı.
Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü
Kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.