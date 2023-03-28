Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi demirletildi
AA

İskenderun'dan Romanya'ya giden 81 metre uzunluğundaki "Rayan" isimli geminin makineleri, yönünden Boğaz'a girişi sırasında arızalandı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-3" römorkörü sevk edildi.

Gemi kaptanları bilgilendirildi

Ayrıca aynı mevkideki diğer gemilerin kaptanları arızayla ilgili bilgilendirildi.

Liman bölgesine götürülerek demirletildi

Gemi, kılavuz kaptan refakatinde römorkör tarafından yedeklenip, Karanlık demir bölgesine götürülerek demirletildi.

Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi demirletildi
Çanakkale Boğazı girişinde arızalanan gemi demirletildi