Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Transit geçiş kapatıldı

AA

Marmara Bölgesi'nde sis etkili oluyor...

Bu kapsamda Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

GEÇİŞ ÇİFT YÖNLÜ DURDU

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kısıtlı görüş dolayısıyla saat 03.40 itibarıyla boğazdaki transit gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından transit gemi trafiğinin normale döneceği bildirildi.