Çanakkale kahramanı:Seyit Onbaşı kimdir? Seyit Onbaşı'nın hikayesi..

Çanakkale Savaşı'nın kahraman şehidi Seyit Onbaşı, düşman gemisine kendi imkanlarıyla yerden alarak attığı yüzlerce kiloluk top mermisiyle tanınıyor. Peki Seyit Onbaşı kimdir? İşte hikayesi..

Çanakkale Zaferi'ne giden yolda 276 kiloluk top mermisiyle savaşın seyrini değiştiren Seyid Onbaşı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde anılıyor.

106. yılı kutlanan zaferin sembol isimlerinden olan Seyid Onbaşı ve hikayesi merak ediliyor.

Gösterdiği kahramanlıklar ile tarihe adını kazıyan Seyid Onbaşı kimdir, nerelidir, kaç kilo mermi kaldırdı gibi sorular araştırılıyor.

İşte 18 Mart Çanakkale şehidi Seyid Onbaşı'nın hikayesi..

SEYİD ONBAŞI KİMDİR?

Kocaseyit bilinen bir diğer adıyla Seyit Onbaşı, 1889 yılında Havran ilçesinin Çamlık(eski adı Manastır'dır) Köyü’nde dünyaya geldi.

1909 yılında Osmanlı Ordusu'na katıldı. Balkan Savaşı'nda çarpıştı. I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile Çanakkale Cephesi'nde topçu eri olarak göreve başladı.

18 Mart 1915'te Müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçti. Bu sırada Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görevliydi.

215 KİLOLUK MERMİYİ SIRTLANDI

Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlar, bu saldırıyı püskürttü.

Yapılan atışlar sebebiyle tabyada bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalandı. Bunun üzerine Seyit Ali 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştirdi.

İNGİLİZ ZIRHLISINI SUYA GÖMDÜ

Seyit Ali, ilk iki atışta Ocean'a hafif bazı hasarlar verdiyse de, üçüncü atışında İngiliz zırhlısı "Ocean"a ağır yara verdi.

Atılan mermi geminin su kesiminin biraz altına isabet ederek geminin anında yan yatmasına neden oldu, daha sonra Nusret mayın gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarptı.

"Ocean" da bu yaradan kısa bir süre sonra alabora olarak battı. Bu yüzden komutan ona "onbaşılık" unvanını verdi. Çanakkale savaşından bir gün sonra Seyit Ali Onbaşı'dan top mermisi sırtında fotoğrafı çekilmesi istendi.

Seyit Ali Onbaşı ne kadar zorlansa da top mermisini kaldıramadı. Sonra Seyit Ali Onbaşı “Yine savaş çıksın, yine kaldırırım” dedi. Bundan sonra ancak fotoğrafı tahta bir mermiyle çekilebildi.

ÖZEL HAYATI

1918 yılında terhis olup köyüne dönen Seyit Ali, ormancılık ve kömürcülük işlerine devam etti. İlk evliliğini yaptığı eşi Emine'den Ayşe (1911) ismindeki ilk kızı savaştan önce dünyaya gelmişti. İkinci kızı Fatma 1922 yılında doğdu. Kurtuluş Savaşı sırasında tekrar orduya çağrıldı ve 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'a katıldı.

Seyit Ali, ilk eşi Emine Hanım'ı kaybettikten sonra ikinci evliliğini Hatice Hanım ile yaptı. Bu evlilikten Ramazan, Osman, Abdurrahman isminde üç oğlu oldu.

1934'te Balıkesir’den de Çanakkale’ye giderken Havran'da konaklayan cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ile görüştü. Soyadı Kanunu ile Çabuk soyadını aldı.

SEYİT ONBAŞI'NIN ÖLÜMÜ

Savaşın sona ermesi ile 1918'de köyüne dönen Seyit Ali, ormancılık ve kömürcülük işlerine devam etti. 1 Aralık 1939'da zatürre hastalığı yüzünden hayatını kaybetti.