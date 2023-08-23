Çanakkale orman yangınında 2'nci gün! Ağaçlar küle döndü... Son zamanlarda sıkça yaşanan orman yangınlarına Çanakkale de eklendi. Dün başlayan yangın yayılarak devam ederken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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ensonhaber.com

Türkiye, Çanakkale'deki orman yangınına kilitlendi...

Dün öğle saatlerinde bölgede başlayan yangına ilk andan itibaren havadan ve karadan müdahale edildi.

Ancak rüzgarın şiddetinin önüne geçilemedi.

Kısa sürede yayılan alevler, akşam saatlerine doğru yerleşim yerlerine sıçradı.

Gece boyunca müdahale edildi

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın için ekipler canla başla bir mücadele ortaya koydu.

Çalışmalar gece görüşlü helikopterlerle birlikte sabahın ilk ışıklarına kadar hız kesmeden devam etti.

10 köy tahliye edildi

7 yangın söndürme uçağı ve 22 yangın söndürme helikopteri ile yapılan müdahalelere rağmen geniş bir alan küle döndü.

Şu ana kadar 10 köyün etkilendiği yangından geriye yeşilden siyaha dönen ormanlar kaldı.

Vatandaşlar ve hayvanlar ekiplerin yardımıyla bölgeden tahliye edilmeye başladı.

Bin 500 hektarlık alanın küle döndüğü yangında, 83 kişi de dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.