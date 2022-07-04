Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı, “Uluslararası Çanakkale Dayanışması” projesi kapsamında Balkan ülkelerinden gelen şehitlerin ve gazilerin torunlarını, atalarının savaştığı topraklarda gezdirdi.

Balkan Savaşları'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeden çekilmesine rağmen 1915 yılında Çanakkale Savaşı başladığında saldırılara duyarsız kalmayan Balkan halkı, ülkemize yardım etmek için hiç çekinmeden canı pahasına Çanakkale cephesine koşmuştu.

Çanakkale'ye gelenlerin büyük çoğunluğu şehit olurken çok az bir kısmı geri dönebilmişti.

Türk tarihinin altın sayfalarından Çanakkale'de, 107 yıl önce düşmana karşı savaşan Balkanlardaki Osmanlı tebasının çocukları ve torunları, atalarının kahramanlık destanı yazdığı toprakları yakından tanımak için Türkiye’ye geldi.

"Uluslararası Çanakkale Dayanışması" projesi hayata geçirildi

Şehit yakınları, binlerce Anzakın her yıl Çanakkale'ye geldiğini ve dedelerini andıklarını ancak kendilerinin maddi imkansızlıklar sebebiyle Çanakkale'ye gelemediklerini; en azından dedelerinin can verdiği toprakları görmek istediklerini söylemeleri üzerine Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tarihi bir sorumluluk ve vefa üstlenerek "Uluslararası Çanakkale Dayanışması" projesini hayata geçirdi.

Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen Balkan kahramanlarının torunları Türkiye'de VİDEO

Tek tek şühedanın torunlarına ulaşıldı

Çanakkale şehitlerinin yakınlarını bulmak amacıyla proje ekibi Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da şehir şehir, köy köy ve kasaba kasaba dolaşarak alan araştırması yaptı ve tek tek şühedanın torunlarına ulaştı.

Arnavutluk, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan olmak üzere toplam 7 ülkeden gelen 50 şehit ve gazi yakını Türkiye'ye geldiler.

Çanakkale kahramanlarının torunları, düzenlenecek etkinliklerde ülkemizdeki gençlerle buluşacak, tanışacak ve kaynaşacaklar. Bu etkinliklerde, misafirlerimiz, dedelerinin hangi duygularla niçin ve nasıl savaşa katıldıklarını, vatana duydukları hasreti ve Türkiye sevgisini anlatacaklar.

"Şehitlerimize Vefa ve Anma Gecesi"nde davetlilerle bir araya gelecekler

İstanbul, Çanakkale ve Bursa programlarının ardından Ankara’da düzenlenecek olan "Şehitlerimize Vefa ve Anma Gecesi"nde, Çanakkale şehitlerimizin torunları ile üst düzey protokol ve seçkin davetliler bir araya gelecekler. Balkan şehitlerin torunları 7 Temmuz günü ülkemizden ayrılacaklar.

"Hedefimiz Türkiye'nin Balkan coğrafyasına verdiği önemi pekiştirmek"

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan yaptığı açıklamada, "Proje neticesinde Türkiye'nin Balkan coğrafyasına verdiği önemi pekiştirmek ve bu coğrafya ile olan ilişkilerimize yeni ve farklı bir soluk katmak, bir zamanlar aynı idealler uğruna bir arada olduğumuzu, tekrar bir ve beraber olabileceğimizi hissettirmek ve tarihi bağlarımızı hatırlatmak, şehitlerimize olan vefa duygumuzu göstermek, gençlerin, bir zamanlar Türkiye’yi kurtarmak için Balkanların seferber olduğunu ve binlerce kişinin Çanakkale’ye gelerek bu uğurda can verdiğini anlamalarını ve hissetmelerini sağlamak, gençlerde, coğrafyada ortak tarih ve ortak kader duygusunu geliştirmek ve ülkemizin tanıtımına bir nebze de olsa katkıda bulunmak hedeflenmektedir." diye konuştu.

Dr. Abdullah Çalışkan açıklamasının devamında, "Projemize maddi destek sağlayan T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA), Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına (YTB), Türk Telekom ve Winpoot firmalarına teşekkür ediyoruz. Projemizin organizasyonunda büyük emeği olan proje ekibimiz Feridun CESUR’a, Murat Dursun ÖZEN’e, Mehmet Emin KIZILKUYU’ya, Türk Dünyası Gençlik Konseyimizin Genel Başkanı Ramazan İZOL’a ve ayrıca misafirlerimizle ilgilenecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM), Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına, Bursa Büyükşehir Belediyesine, Üsküdar Belediyesine, Altındağ Belediyesine, Mamak Belediyesine ve Lapseki Belediyesine de teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı’na teşekkür ediyorum"



Ecdanın mezarını bulan Yusun Amca duygusal anlar yaşadığını belirterek, "Allah’a şükürler olsun amcamın mezarını buldum. Bu proje sayesinde bizlere bu duygu dolu anları yaşatan Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı’na çok teşekkür ediyorum." dedi.