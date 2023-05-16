Çanakkale'de 108 yıl önceki savaştan kaldı! Top mermisini jandarma etkisiz hale getirdi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi bulundu ve imha edildi.

AA

Atalarımızın Birinci Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda yaşadığı savaşın izleri zaman zaman gün yüzüne çıkıyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yaşanan Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mermisi bulundu.

Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tespit edilen bir top mermisi, görevliler tarafından imha edilerek etkisiz hale getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, konu ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı yakınında Arıburnu yürüyüş güzergahındaki Topçu Yolu mevkiinde, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince top mermisi bulundu.

Jandarma ve itfaiye ekipleri çalıştı

Durumun Tarihi Alan Başkanlığına bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Jandarma ekiplerince top mermisinin imhası gerçekleştirildi.

Mermiyi imha etmek için çukur hazırlanıp içine mühimmat yerleştirildi

108 yıl önceki savaşlardan kaldığı belirlenen merminin imha edilmesine karar verilmesinin ardından çukur hazırlanıp, içine mühimmat yerleştirildi.