Termal kamerayla takip edilen tekneye kaçak göçmenlerin alındığı belirlendi. Yakalanan göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik, düzensiz göçmenlere göz açtırmıyor.

Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Boğazı'nda bir teknede kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

TEKNEYE TERMAL KAMERAYLA TAKİP

Şevketiye önlerinde demirli bir tekne takibe alınırken, teknenin demir alarak Kerevizdere koyuna demirlediği görüldü.

Ekipler, termal kamera ile yaptıkları incelemede, tekneye lastik botla kaçak göçmen alındığını tespit etti.

204 KAÇAK GÖÇMEN YAKAYI ELE VERDİ

Düzenlenen operasyonla 'TUNA-1' isimli teknede 1'i kadın, 13'ü çocuk ve 190'ı erkek olmak üzere toplam 204 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, 2 lastik bot yardımıyla Sahil Güvenlik botuna alınırken, tekne Kepez Limanı'na çekildi.

Çanakkale'de 204 kaçak göçmen yakalandı ViDEO

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİLER

Kaçak göçmenler, limandaki işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İLK HEDEFLERİ YUNANİSTAN

Avrupa'ya gitme umuduyla botlarla denize açılan göçmenler, ölümle sonuçlanabilecek tehlikeli yolculuklarıyla ilk önce Yunanistan'a varmaya çalışıyor.

Yunanistan'a ulaşmayı başaran düzensiz göçmenler, buradan kıtanın çeşitli ülkelerine dağılıyor.