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    Çanakkale'de 204 kaçak göçmen yakalandı

    Çanakkale'de 204 kaçak göçmen yakalandı

    Termal kamerayla takip edilen tekneye kaçak göçmenlerin alındığı belirlendi. Yakalanan göçmenler, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
    • DHA
    • 27.08.2021 - 14:11
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 14:39
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    Sahil Güvenlik, düzensiz göçmenlere göz açtırmıyor.

    Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Boğazı'nda bir teknede kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

    TEKNEYE TERMAL KAMERAYLA TAKİP

    Şevketiye önlerinde demirli bir tekne takibe alınırken, teknenin demir alarak Kerevizdere koyuna demirlediği görüldü.

    Ekipler, termal kamera ile yaptıkları incelemede, tekneye lastik botla kaçak göçmen alındığını tespit etti.

    204 KAÇAK GÖÇMEN YAKAYI ELE VERDİ

    Düzenlenen operasyonla 'TUNA-1' isimli teknede 1'i kadın, 13'ü çocuk ve 190'ı erkek olmak üzere toplam 204 kaçak göçmen yakalandı.

    Kaçak göçmenler, 2 lastik bot yardımıyla Sahil Güvenlik botuna alınırken, tekne Kepez Limanı'na çekildi.

    Çanakkale'de 204 kaçak göçmen yakalandı ViDEO

    GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİLER

    Kaçak göçmenler, limandaki işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    İLK HEDEFLERİ YUNANİSTAN

    Avrupa'ya gitme umuduyla botlarla denize açılan göçmenler, ölümle sonuçlanabilecek tehlikeli yolculuklarıyla ilk önce Yunanistan'a varmaya çalışıyor.

    Yunanistan'a ulaşmayı başaran düzensiz göçmenler, buradan kıtanın çeşitli ülkelerine dağılıyor.

    Çanakkale de 204 kaçak göçmen yakalandı #1

    Çanakkale de 204 kaçak göçmen yakalandı #2

    Çanakkale de 204 kaçak göçmen yakalandı #3

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