DHA
Türkiye, kaçak göçmen sorunuyla mücadele etmeye devam ediyor.
Kaçak göçmenler bu sefer Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yakalandı.
İhbar üzerine harekete geçildi
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Göçmenler, Sahil Güvenlik Botları ‘KB-111’ ve ‘KB-20’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edildi.
34 göçmen kurtarıldı
İçlerinde çocuklarından bulunduğu lastik bot içindeki 34 kaçak göçmen, Türk ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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