Çanakkale'de "Anzak Günü" etkinliği düzenlendi: Anma töreninde savaş dansı yapıldı Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı etkinlikleri kapsamında Yeni Zelanda Anıtı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunup askerler için dua edilirken, törenin sonunda 140 yıllık 'Haka dansı' yapıldı.

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AA

Çanakkale Kara Savaşları'nın üzerinden tam tamına 109 yıl geçti.

Bu kapsamda Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda bulunan Yeni Zelanda Anıtı'nda tören yapıldı.

"Anzak Günü" etkinliğinde katılımcılar, Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maorilerin "Karanga" adı verilen ve "Hoş geldiniz" anlamına gelen seremonisiyle karşılandı.

Ağıtla başlayan programda saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı ve Yeni Zelanda Milli Marşı çalındı.

Türk milletinin cömertliğine dikkat çekti

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, törende, Türk hükümetinin kendilerine gösterdiği cömertlik ve dostluğa işaret ederek, Gelibolu'da bulunmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Çanakkale Savaşları'nın İtilaf Devletleri için zaferle sonuçlanacağı beklenirken kendileri için "cehenneme" dönüştüğünü belirten Peters, savaşta büyük kayıplar verdiklerini hatırlattı.

Gelibolu'daki askerleri hatırlattı

Peters, Gelibolu'daki kayıpların unutulmamasının sağlanması gerektiğini ifade ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anzak askerleri hakkındaki sözlerinin büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair de "Anzak Günü"nün önemine değinerek, bunun kendilerine dünyanın öteki ucunda savaşan askerlerin cesaretini hatırlattığını anlattı.

"Anzak Günü bizi geçmişe bağlıyor"

Çanakkale'de yaşamını yitiren Yeni Zelandalı askerlerin, barışın ve birliğin önemini anımsattığını belirten Coulson-Sinclair, "Anzak Günü bizi ulus olarak birleştiriyor, geçmişimize bağlıyor." dedi.

Askerler için dua edildi

Savaşlarda hayatını kaybeden Yeni Zelandalı askerler için dua edilmesinin ardından kahramanlık şarkıları seslendirildi.

Ülke temsilcileri ile Türkiye Cumhuriyeti adına Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Yeni Zelanda Anıtı'na çelenk bıraktı.

Savaş dansı yaptılar

Anma törenin sonunda Yeni Zelanda'nın 140 yılllık savaş dansı olarak bilinen "Haka dansı" gösterisiyle sona erdi.

Törene birçok ülkenin diplomatik temsilcileri katıldı

Anma törenine, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake ile konuk ülkelerin askeri ve diplomatik temsilcileri katıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)