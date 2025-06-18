Çanakkale’de bu yıl kirazda 10 bin ton rekolte elde edildi

İHA

Çanakkale’de kiraz ve şeftali üretimiyle öne çıkan Lapseki ilçesi, meyve yetiştiriciliğinde önemli bir merkez konumunda yer alıyor.

Lapsekili üreticiler, haziran ayı boyunca kiraz hasadını gerçekleştirdi.

İÇ PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Her gün toplanan kirazlar, iç piyasa ve İstanbul’a hallere gönderildi.

Lapseki’nin lezzeti ve iriliğiyle meşhur kirazları buradan da tüketicinin sofralarına ulaştırılıyor.

Lapseki kirazı, aromasını toprak yapısından alıyor.

HASAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çay bardağının boğumundan geçmeyecek kadar iri ve madeni 5 liradan büyük olan ’Ziraat 900’ cinsi kirazların da hasat gerçekleştirildi.

Lapseki’de bu yıl 7 bin dekar arası alanda kiraz üretimi yapıldı.

FİYATI YÜKSELDİ

Bardağa sığmayan kirazın kilosu, 400 ile 700 TL fiyat aralığında tüketiciyle buluştu.

İç piyasada Lapseki kirazı genel olarak 150 TL ile 750 TL arasında satıldı.

10 BİN TON REKOLTE ELDE EDİLDİ

Lapseki ilçesinde kiraz hasadı döneminde 7 bin dekar alanda yaklaşık 7 bin ile 10 bin ton arasında rekolte elde edildi.

Bu rakamların geçen yılki rakama yakın miktarda olduğu öğrenildi.