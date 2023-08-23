Çanakkale yangınının başladığı ilk anın görüntüleri ortaya çıktı! Kentte dün başlayan yangınla mücadele halen sürerken, yangının başladığı ilk anın görüntülerine ulaşıldı.İşte o anlar...

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DHA

Çanakkale alevlerle mücadele veriyor.

Dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yangın, bölgede paniğe neden oluyor.

Tehdit altındaki haneler boşaltılırken, dumandan etkilenen vatandaşlar da tedavi altına alındı.

Yangınla mücadele 2'nci gününde tüm hızıyla devam ediyor.

Fazla sayıda personel, Çanakkale'de yangını kontrol altına alabilmek adına mücadele veriyor.

Yangının başladığı ilk an kamerada

Bir diğer yandan büyük yangınla ilgili detaylar da art arda geliyor.

Bunlardan biri de yangının başladığı ilk an.

Çanakkale yangının başladığı ilk anın görüntülerine ulaşıldı.