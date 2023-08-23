Yangın felaketiyle mücadele sürüyor! Çanakkale'de 2'nci gün...

Türkiye'nin büyük sınavlarından bir diğeri de yangın felaketi.
Özellikle yaz aylarında yaşanan orman yangınları vatandaşları derinden etkiliyor.
Son yangın haberi Çanakkale'den geldi.
Kayadere köyüne yakın ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangın, giderek şiddetini artırdı.
Birçok köy tahliye edilirken, dumandan etkilenen vatandaşların tedavisi de sürüyor.
Yangının ilk anından itibaren mücadeleye başlayan ekipler, devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yangın havadan görüntülendi
Ekipler günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye de başladı.
Hava araçlarından alınan görüntüler ise yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
2 bin 659 personel olay yerinde
Bir diğer yandan bakanlar olay yerindeki gelişmeleri peş peşe aktarıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından son güncellemeleri paylaştı.
Çanakkale yangını ile ilgili yeni detaylar şu şekilde;
Çanakkale’de meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir.
Bölgeye AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler ve özel idarelerden toplam; 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 diğer araç ve iş makinesi sevk edilmiştir.
337 hane tahliye edildi, Çanakkale Boğazı çift taraflı ulaşıma kapandı
Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane ve bin 251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir. Sarıcaeli köyü yaşlı bakım evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Çanakkale-Çan Karayolu trafiğe tedbir amaçlı kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır.