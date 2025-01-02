Çanakkale'de görülen müsilaj balıkçıları zor durumda bıraktı

DHA

Son yıllarda denizlerdeki çevre sorunlarının en büyüklerinden biri olan müsilaj, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda yeniden görülmeye başladı.

Sadece deniz ekosistemini değil, aynı zamanda insanları ve ekonomiyi de ilgilendiren müsilaj, balıkçıları da derinden etkilemeye başladı.

Çanakkale Boğazı'nın bazı noktalarında az miktarda görülen müsilaj, balıkçılarda tedirginlik yarattı.

"AVCILIĞI ENGELLEYECEK SEVİYEYE GELDİ"

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber, müsilajın bazı balıkçıların av malzemelerine zarar verdiğini söyledi.

Müsilajın daha önceki yıllarda ilk olarak İzmit Körfezi'nde görüldüğünü hatırlatan Karabiber, "Müsilaj bu yıl ise Erdek Körfezi'nde kasım ayının başında başladı, ortalarına doğru yoğunlaştı. Lokal olarak avcılığı engelleyecek seviyeye geldi. Ama 2020 yılında olan müsilajın çeyreği kadar bile yok." dedi.

"MÜSİLAJIN OLDUĞU YLLARDA BALIKLAR GÖÇ EDEMİYOR"

Karabiber ayrıca, "Müsilaj asıl olarak suyun altındadır. Suyun üzerinde görülen kısmı aslında risksiz olanıdır. Müsilajın çok olduğu yıllarda balık göç edemiyor. Denizde oksijen kalmıyor, balık yolunu bulamıyor.

Ondan sonraki yıl denizde balık olmaz. Çünkü o yıl balık göçünü, doğal oluşumunu tamamlayamamıştır. Müsilajın en fazla olumsuz etki ettiği balıklar, dip balıklarıdır. Lüfer, palamut, hamsi gibi balıkları müsilaj pek etkilemez." ifadelerini kullandı.

"BU SENE, 2020'DEKİ GİBİ BİR MÜSİLAJ GÖRÜLMEYECEK"

Erdek Körfezi'nde müsilaj başladığında çok iyi hamsi popülasyonu olduğunu ifade eden Karabiber, "Su sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerindeydi. Müsilaj hızlı yayılarak, Erdek Körfezi'ni kapattı. Gemlik Körfezi'nde birkaç balıkçı teknesine yapışan müsilaj nedeniyle vinci kırıldı, ağları yırtıldı. Ondan sonra kuzey yönlü rüzgarlar esmeye başlayınca müsilajı bastırdı. Avcılığa devam edildi.

2020 yılında olan müsilaj, bu sene olmayacak. O kadar müsilaj görülmeyecek. Kuzey yönlü rüzgarların esmesi iyi denk geldi. Rüzgar güney yönlü devam etseydi, tekrar aynı sonuçları görebilirdik." dedi.