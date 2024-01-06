Çanakkale'de motosikletlerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Ocak Pazar gece saat 03.00'den 8 Ocak Pazartesi sabah saat 09.00'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına tedbiren yasak getirildi.

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre Çanakkale'de bu gece saatlerinden itibaren sağanak yağmurun etkili olması bekleniyor.

Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter kullanıcıları ve motokurye kullanımına yasak getirdi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çanakkale il genelinde beklenen olumsuz hava şartlarından dolayı 7 Ocak 2024 Pazar günü saat 03.00'de başlayarak 8 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 09.00'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi.

Vatandaşlar uyarıldı

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise "Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 7 Ocak 2024 Pazar günü saat 03.00'de başlayarak 8 Ocak 2024 Pazartesi günü saat 09.00'a kadar devam edecek, 'Çanakkale il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!' meteorolojik uyarısı yapılmıştır. Çanakkale İl genelinde kuvvetli yağış (21-50kg/m²) olması beklenmektedir. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, taşkın, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)