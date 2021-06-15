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    Çanakkale'de müsilajın sahilde yoğunlaşma anı böyle görüntülendi

    Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilaj (deniz salyası) yoğunluğu Çanakkale'de güvenlik kamerasınca kaydedildi.
    • AA
    • 15.06.2021 - 14:38
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 14:42
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    Çanakkale'de müsilajın sahilde yoğunlaşma anı böyle görüntülendi

    Çanakkale'de etkili olan müsilaj, il merkezi ile sahil bölgelerinde yoğunluk oluşturuyor.

    Köpüksü yapıya sahip müsilajın, Çanakkale Boğazı'ndaki hareketliliği bir ofisin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Hızlandırılmış kayıtta, suyun üstünde yüzen müsilajın rüzgarla yavaş yavaş Kordon Boyu sahilinde batıdan gelip kıyıya toplandığı, yoğunlaştıktan sonra marinaya doğru ilerlediği görülüyor.

    İşte müsilajın kıyı bölgelerini sararak yoğunlaştığı o anlar...

    Çanakkale'de müsilajın sahilde yoğunlaşma anı böyle görüntülendi VİDEO

    Çanakkale de müsilajın sahilde yoğunlaşma anı böyle görüntülendi #1

    Çanakkale de müsilajın sahilde yoğunlaşma anı böyle görüntülendi #2

    Çanakkale de müsilajın sahilde yoğunlaşma anı böyle görüntülendi #3

    Çanakkale de müsilajın sahilde yoğunlaşma anı böyle görüntülendi #4

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