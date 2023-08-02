Çanakkale'de ölüme terk edilen 80 kaçak göçmen için harekete geçildi Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk kara sularına itilen iki ayrı lastik bottaki Afganistan uyruklu 80 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İHA ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Yunanistan, düzensiz göçmenlere karşı sert müdahalesini sürdürüyor. Daha önceki müdahalelerinde de insanlık dramına yol açan Yunanistan güvenlik güçleri, yeni bir olayla gündeme geldi. Bu kez göçmen hareketliliği Çanakkale açıklarında yaşandı. 80 kaçak göçmen kurtarıldı Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki farklı bölgede lastik botlar içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu ‘TCSG-6’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen iki ayrı lastik bot içindeki Afganistan uyruklu toplam 80 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.