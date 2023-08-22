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Türkiye'nin ciğerleri yanıyor...

Yaz ayları boyunca yangınlarla mücadele eden Türkiye yeni bir felaketiyle karşı karşıya kaldı.

Çanakkale'de öğle saatlerinde çıktı.

Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın korku ve panik yarattı.

Ekipler sevk edildi

Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bu alana çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine jandarma ekipleri de geldi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

9 yerleşim yeri boşaltıldı

Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütüldü.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alındı.

Çanakkale'de orman yangını çıktı: Kare kare yangının boyutu
Çanakkale'de kare kare yangının boyutu

Komutanlık ve üniversite yerleşkesi de boşaltılıyor

Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi de boşaltılıyor.

Yangın nedeniyle Kayadere, Ulupınar ve Belen köyleri ile Damyeri mevkisinin tedbir amaçlı boşaltılmasının ardından Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinin de tahliye edilmesine karar verildi.

Çanakkale'de orman yangını: Kare kare yangının boyutu
Çanakkale'de kare kare yangının boyutu

Nene Hatun gemisi yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi"nin Çanakkale Kepez bölgesindeki yangına müdahale için bölgeye hareket ettiğini duyurdu.

Saatte 9 bin 600 metreküp su basabiliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen yatayda 150, dikeyde 70 metre su püskürten yangın söndürme sistemli "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi" Kepez bölgesindeki yangına müdahale için bölgeye hareket etti.

"Ülkemizin ilk acil müdahale gemisi"

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Çanakkale Kepez'de yaşanan orman yangını nedeniyle gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak askıya alındı. Genel Müdürlüğümüze ait römorkörler olası bir müdahale için teyakkuz halinde beklerken ülkemizin ilk acil müdahale gemisi olan Nene Hatun gemimiz İstanbul'dan hareket etti.

Çanakkale'de orman yangını: Kare kare yangının boyutu
Nene Hatun gemisi, Çanakkale'deki yangına müdahale için yola çıktı

Geniş bir alanda etkili olan yangında kare kare mücadele anları

Çanakkale'de orman yangını çıktı: Kare kare yangının boyutu
Ekipler yangının yerleşim bölgelerine sıçramaması için mücadele ediyor
Çanakkale'de orman yangını çıktı: Kare kare yangının boyutu
Çanakkale'de kare kare yangının boyutu
Çanakkale'de orman yangını çıktı: Kare kare yangının boyutu
Yangın söndürme uçakları yoğun mücadele veriyor
Çanakkale'de orman yangını çıktı: Kare kare yangının boyutu
Çanakkale'de kare kare yangının boyutu
Çanakkale'de orman yangını çıktı: Kare kare yangının boyutu
Helikopterlerden yangına müdahale sürüyor
Çanakkale'de orman yangını çıktı: Kare kare yangının boyutu
Çanakkale'de kare kare yangının boyutu
Çanakkale'de orman yangını çıktı: Kare kare yangının boyutu
Çanakkale'de kare kare yangının boyutu