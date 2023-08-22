Çanakkale'de orman yangını: Kare kare yangının boyutu Çanakkale'de ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı. Nene Hatun gemisi ise yangınla mücadele için İstanbul'dan yola çıktı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin ciğerleri yanıyor...

Yaz ayları boyunca yangınlarla mücadele eden Türkiye yeni bir yangın felaketiyle karşı karşıya kaldı.

Çanakkale'de öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

Merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın korku ve panik yarattı.

Ekipler sevk edildi

Durumun bildirilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bu alana çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine jandarma ekipleri de geldi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

9 yerleşim yeri boşaltıldı

Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütüldü.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alındı.

Komutanlık ve üniversite yerleşkesi de boşaltılıyor

Çanakkale Hava Radar Mevzi Komutanlığı ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi de boşaltılıyor.

Yangın nedeniyle Kayadere, Ulupınar ve Belen köyleri ile Damyeri mevkisinin tedbir amaçlı boşaltılmasının ardından Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köylerinin de tahliye edilmesine karar verildi.

Nene Hatun gemisi yola çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi"nin Çanakkale Kepez bölgesindeki yangına müdahale için bölgeye hareket ettiğini duyurdu.

Saatte 9 bin 600 metreküp su basabiliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saatte 9 bin 600 metreküp su basabilen yatayda 150, dikeyde 70 metre su püskürten yangın söndürme sistemli "Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi" Kepez bölgesindeki yangına müdahale için bölgeye hareket etti.

"Ülkemizin ilk acil müdahale gemisi"

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Çanakkale Kepez'de yaşanan orman yangını nedeniyle gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak askıya alındı. Genel Müdürlüğümüze ait römorkörler olası bir müdahale için teyakkuz halinde beklerken ülkemizin ilk acil müdahale gemisi olan Nene Hatun gemimiz İstanbul'dan hareket etti.

Geniş bir alanda etkili olan yangında kare kare mücadele anları