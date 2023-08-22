Çanakkale'de ormanlar tehlikede: Yangın felaketiyle mücadele ediliyor Kentte meydana gelen orman yangını için ekipler seferber oldu. Alevlerin yükseldiği ormanda havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

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DHA

Orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor.

Yaz mevsiminin başından bu yana yurdun dört bir yanı alevlere teslim oldu.

Çoğunluğu aşırı sıcaklardan kaynaklı olarak meydana gelen yangınlar için ekipler canla başla mücadele etti.

Kimi saatler için kontrol altına alınırken kimisi ise günler sürdü.

Çanakkale'den dumanlar yükseliyor

Son olarak bir yangın da Çanakkale'de başladı.

Damyeri mevkiindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangını çıktı.

Havadan ve karadan müdahale

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın için çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. Ardından bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Vatandaşlar ve hayvanlar tahliye ediliyor

Bazı hayvanların yangından etkilendiği bölgede, Kayadere köyünden vatandaşların tahliyesi için jandarma ekipleri gözetiminde çalışma yürütülüyor.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, güvenli alanlara alınıyor.