Çanakkale’de sağanak yağış nedeniyle Kepez Çayı taştı Çanakkale’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kuvvetli sağanak yağış sebebiyle Kepez Çayı taştı.

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale’de öğle saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, etkisini göstermeye devam ediyor.

Sağanak yağış hayatı olumuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi.

Çanakkale Belediyesi ekipleri, su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

Kepez Çayı taştı

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, Kepez Çayı'nın taşmasına sebep oldu.

Kuvvetli yağışla birlikte sel suları köprünün üstünden akmaya başladı.

Belediye ekipleri gelerek bölgede temizlik çalışmasına başladı.

Valilikten motokurye kararı

Çanakkale’de olumsuz hava şartları nedeniyle saat 14.30 ile saat 23.59’a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve mot okuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çanakkale İl genelinde devam eden olumsuz hava şartlarının daha da ağırlaşacağı değerlendirildiğinden 12.02.2024 Pazartesi (bugün) günü saat 14.30’dan saat 23.59’a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır." denildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)