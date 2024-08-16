Çanakkale'de yangın riski nedeniyle Polente Feneri'ne girişler yasaklandı Bozcaada Kaymakamlığı, il genelinde yaşanan orman yangınları nedeniyle Polente Feneri mevkiine girişlerin ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu.

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İHA

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, orman yangınlarını da beraberinde getirdi.

Son olarak Çanakkale'de yaşanan orman yangınları, il genelinde kırmızı alarm verilmesine sebep odu.

Yangınların yayılmaması için birçok bölgede üst düzey önlemler alınıyor.

POLENTE FENERİ'NE GİRİŞLER YASAKLANDI

Ziyaretçi girişlerine kapatılan bölgelere bir yenisi daha eklendi.

Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde bulunan Polente Feneri mevkiine girişler ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR KAPALI KALACAK

Konuyla ilgili Bozcaada Kaymakamlığı açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada, "İlçemizde son günlerde meydana gelen orman yangınları ile ilgili tüm kurumlarımız, belediyemiz, duyarlı tüm vatandaşlarımız ve çevre ilçelerden gelen takviye söndürme ekiplerimiz yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı teyakkuz halindedir.

İlçemize ziyarete gelen misafirlerimizin yoğun şekilde ziyaret ettiği ve çevresindeki ormanlık alanda yangın riski bulunan Gün Batımı (Polente Feneri) mevkii ikinci bir duyuruya kadar vatandaş giriş çıkışına kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)