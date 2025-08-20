Çanakkale'de yangından etkilenmeyen ceviz bahçesi drone ile görüntülendi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde şaşırtan görüntü...
Tayfur ve Cumalı köyü arasındaki ormanda 16 Ağustos saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
2 GÜN SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 18 Ağustos’ta saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı.
CEVİZ BAHÇESİ YANGINDAN ETKİLENMEDİ
Yangında Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyünde, sahibi tarafından çevresindeki otlar temizlenen ceviz bahçesi alevlerden etkilendi.
Bahçe, drone ile görüntülendi.