Çanakkale'de yangından etkilenmeyen ceviz bahçesi drone ile görüntülendi Gelibolu ilçesinde çıkıp Eceabat'a ulaşan, ekiplerin müdahalesiyle 3’üncü günde kontrol altına alınan yangından sonra kaydedilen drone görüntülerinde bir ceviz bahçesinin çevresindeki otlar temizlendiği için zarar görmediği görüldü.