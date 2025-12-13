TMSF, Habertürk TV'nin satıldığına ilişkin iddiaları yalanladı

Dezenformasyona anında müdahale...

Can Holding ve Ciner Holding'e yönelik soruşturma kapsamında el konulan Habertürk'ün satışa çıktığı iddia edildi.

İDDİALAR YALANLANDI

TMSF, mahkeme kararıyla kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV’nin satıldığı yönünde sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"SATIŞ İLANLARI TAKİP EDİLMELİ"

TMSF'den konuyla ilgili açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

TMSF’nin mahkeme tarafından kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV’nin satıldığını iddia eden sosyal medya haberleri gerçeği yansıtmamaktadır.



TMSF ilgili mevzuat çerçevesinde bütün satış işlemlerini ilan edilmek suretiyle gerçekleştirmektedir.



Sosyal medyadaki spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve TMSF’nin internet sitesindeki “satış ilanları”nın takip edilmesi önemle rica olunur.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.