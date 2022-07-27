Kentin ilk millet bahçesi olma özelliğini taşıyan Ezine Millet Bahçesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve birçok ismin katılımıyla törenle hizmete açıldı.

Çanakkale’nin ilk millet bahçesi olma özelliğini taşıyan Ezine Millet Bahçesi, gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlanan törene; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, belediye başkanları, kurum ve daire amirlerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

Törende açılış konuşması yapılırken Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu;

"Bizlere desteği olan herkese teşekkür ediyorum"



"Besmelesini çektiğimiz ve temelini attığımız millet bahçemizi, şükürler olsun ki Cumhuriyetimizin en güçlü iktidarı olan AK Parti sayesinde bugün duasıyla, besmelesiyle açıyoruz.

Ben bu hizmetin bizlere yansımasında desteği olan sayın bakanlarımıza, Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan’a, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’na ve bürokrasinin her anlamında bize destek olan herkese şahsım ve Ezine Belediye Başkanı olarak teşekkür ediyorum."

İHA'nın haberine göre; açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi yapıldı.

Çanakkale'nin ilk millet bahçesi açıldı VİDEO





