Canan Kaftancıoğlu Gezi Parkı olaylarını andı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçimi kazanmasından sonra rol yapmayı bırakan Canan Kaftancıoğlu, ilk iş olarak Gezi Parkı mesajı verdi.

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28 Mayıs'ta halk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti.

Sandıkta hayal kırıklığı yaşayan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 12. kez seçim yenilgisini tattı.

Seçim çalışmalarında büründüğü kimliklerle herkesi şaşırtan Canan Kaftancıoğlu, hezimetin ardından özüne döndü.

Seçim değişimi bitti

Yıllarca laik seküler yaşam tarzını benimseyen Kaftancıoğlu'nu, seçim döneminde iftar programlarında, dua ederken hatta namaz kılarken bile gördük.

Milliyetçi kimliğini de deneyen Kaftancıoğlu'na 'Asena Canan' bile denildi.

Ama bu değişim çok uzun sürmedi.

Gezi mesajı verdi

Seçimlerden sonra uzunca bir süre sessiz kalan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Gezi Parkı'nı andı.

Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı: