Canan Kaftancıoğlu'nun istifa paylaşımı yeniden gündemde Seçim kariyerine bir yenilgi daha eklenmesine rağmen koltuktan kalkmayan Kılıçdaroğlu'na, Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımıyla tepki yağıyor.

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14 Mayıs seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50 artı 1 oy alamadığı için 28 Mayıs’ta seçmenler, en çok oy alan iki aday için yeniden sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylaması sonrası sandıkların yüzde 99,43'ü açılmışken ilan edilen sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,14'lük oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Erdoğan, 2002'den bu yana, AK Parti Genel Başkanı olarak girdiği ve aday olarak yarıştığı 17'nci seçimden de zaferle çıktı.

Kaybeden denilince akla Kılıçdaroğlu geliyor

Kemal Kılıçdaroğlu ise 2010 yılında Deniz Baykal'ın kaset olayından sonra genel başkanlık görevinden istifa etmesinin ardından geçtiği başkanlık koltuğunda 12 kez seçim kaybetti.

Dün herkesin istifa etmesini beklediği Kılıçdaroğlu, ekran karşısına çıkarak mücadeleye devam edeceğini söyledi.

İstifa çağrısı yapması bekleniyor

Bu sözlerden sonra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 2013 yılında yaptığı paylaşım akıllara geldi.

Her fırsatta hükümeti istifaya davet eden Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Papa bile istifa etti. Bizde hala tık yok.

Kaftancıoğlu'nun, muhalifler tarafından sosyal medyada paylaşım rekoru kıran sözleri yeniden Kemal Kılıçdaroğlu için söylemesi bekleniyor.