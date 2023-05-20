Canan Kaftancıoğlu'nun seçim çalışmasında dikkat çeken ayrıntılar İstanbul'da ikinci tur çalışmalarını sürdüren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun esnaf ziyaretinde açılan kurt başlı Göktürk bayrağı dikkat çekti.

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Türkiye 14 Mayıs seçiminde Cumhurbaşkanını belirleyemedi.

Sandıktan TBMM'de Cumhur İttifakı çoğunluğu ve Cumhurbaşkanlığı için ikinci tur çıktı.

İktidar ve muhalefet bu kapsamda çalışmalara devam ediyor.

Muhalefette ise ağır hezimetten sonra strateji değişikliğine gidildi. İlk turda PKK terör örgütü kadrolarından gelen desteği perdelemek isteyen CHP, ikinci tura gidilirken milliyetçi maskesini taktı.

Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm muhalefet figürleri milliyetçi söylemlere başladı.

Kurt başlı Göktürk bayrağı ile yürüyüş

İkinci tur çalışmalarını sürdüren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sahada seçmene ulaşmaya çalışıyor.

Kaftancıoğlu'nun bugün sahada yaptığı yürüyüşte ise ayrıntılar göze çarptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun arkasındaki kurt başlı Göktürk, ve Azerbaycan bayrağı dikkat çekti.

Bayrakların önünde yürüyen Kaftancıoğlu'nun arkasındakilerden birinin de bozkurt işareti yaptığı görüldü.