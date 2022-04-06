Petrol
107.75
1.04%
Euro
16.10
0.30%
Dolar
14.74
0.17%
Altın
912.29
0.15%
Borsa
2334
0.34%
Bitcoin
672.388
-2.34%
BTXN Coin
31.77
-2.27%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Canlı yayın kura çekimi! Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı sonuçları 6 Nisan Çarşamba...

    Sağlık Bakanlığı sözleşmeli işçi alımı kura çekimi, Bakanlığın resmi YouTube hesabından canlı yayınlanıyor. İşte 10 bin personel kura çekimi sonuçları 6 Nisan 2022 Çarşamba...
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 10:50
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 10:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Canlı yayın kura çekimi! Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı sonuçları 6 Nisan Çarşamba...

    Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı için başvuruda bulunan adaylar, kura sonuçları için heyecanla bekliyor.

    İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 06-07 Nisan 2022 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşiyor.

    10 bin işçi alımı ile temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı alımı yapılacak.

    6 Nisan Çarşamba saat 09.00 itibariyle başlayan kura çekimleri saat 18:00'a kadar sürecek.

    Kura çekimi canlı yayını ise YouTube üzerinde kamuoyu ile paylaşılıyor.

    Bugün kura çekilişi yapılacak olan iller ise şöyle:

    Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir.

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 6 NİSAN 2022

    Kura sonuçları aynı gün saat 22:00’ den sonra https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecektir. Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

    KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN - TIKLA

    Canlı yayın kura çekimi! Sağlık Bakanlığı 10 bin personel alımı sonuçları 6 Nisan Çarşamba... #1


    İlginizi Çekebilir

    Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide'ye emanet
    Dünyadan futbol

    Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide'ye emanet

    Artemis heykeli bulunduktan yarım asır sonra sanatseverlerle buluştu
    Kültür Sanat

    Artemis heykeli bulunduktan yarım asır sonra sanatseverlerle buluştu

    Çekya, Ukrayna’ya tank desteği verecek
    Dünya

    Çekya, Ukrayna’ya tank desteği verecek

    Görüş Bildir