Meral Akşener, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını neden gözardı ettiğine dair gelen soruya cevap vermek yerine uzun uzun kahkaha attı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu.

Gündeme ilişkin konuların masaya yatırıldığı programda ilginç anlar yaşandı.

Fatih Altaylı, "Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı işleri doğru buluyor. O Sağlık Bakanını görev getirenin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu, o Bilim Kurulu'na onay verenin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu niye gözardı ediyor" diye sordu.

Canlı yayında Meral Akşener'in kahkahaları ViDEO

NE OLDU MERAL HANIM

Akşener, bu sözler üzerine uzun uzun kahkaha attı, Fatih Altaylı ise şaşkınlığını gizleyemedi ve "Ne oldu Meral Hanım" dedi.

Akşener, "Güzel soru, çok iyi ya" diyerek kahkaha atmaya devam etti.

HASTANE Mİ YAPTI KÖPRÜ MÜ YAPTI DA ŞİMDİ KONUŞUYOR

Altaylı'nın "Hastane mi yaptı, yol mu yaptı, köprü mü yaptı da şimdi konuşuyor diye soruyorlar size, bu önemli bir soru" dedi.

YİNE KAHKAHALAR ATTI

Meral Akşener, bu soruya da cevap vermek yerine "Çok iyi ya" diyerek uzun uzun kahkaha attı. Akşener, "8 ayda çok şey yaptık" dedi ve kahkaha atmaya devam etti.