Canlı yayında spikerin depreme yakalanma anı

TGRT Haber spikeri Ersel Hoşkara, depreme canlı yayında yakalandı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem; İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Depreme canlı yayında yakalandı

O anlarda depreme yakalanan isimlerden biri de canlı yayında olan TGRT Haber spikeri Ersel Hoşkara'ydı.

TGRT Haber spikeri depreme canlı yayında yakalandı

O anlar kameraya böyle yansıdı

O anlarda depreme canlı yayında yakalanan TGRT Haber spikeri Ersel Hoşkara'nın yaşadıkları kameralara saniye saniye yansıdı.