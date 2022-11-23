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- Canlı yayında spikerin depreme yakalanma anı
Canlı yayında spikerin depreme yakalanma anı
TGRT Haber spikeri Ersel Hoşkara, depreme canlı yayında yakalandı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
- Haber Merkezi
- 23.11.2022 - 09:00
- Güncelleme : 23.11.2022 - 09:21
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem; İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.
Depreme canlı yayında yakalandı
O anlarda depreme yakalanan isimlerden biri de canlı yayında olan TGRT Haber spikeri Ersel Hoşkara'ydı.
TGRT Haber spikeri depreme canlı yayında yakalandı
O anlar kameraya böyle yansıdı
O anlarda depreme canlı yayında yakalanan TGRT Haber spikeri Ersel Hoşkara'nın yaşadıkları kameralara saniye saniye yansıdı.