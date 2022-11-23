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    Canlı yayında spikerin depreme yakalanma anı

    TGRT Haber spikeri Ersel Hoşkara, depreme canlı yayında yakalandı. O anlar kameraya böyle yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 09:21
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    Canlı yayında spikerin depreme yakalanma anı

    Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Deprem; İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, Zonguldak, Bartın ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

    Depreme canlı yayında yakalandı

    O anlarda depreme yakalanan isimlerden biri de canlı yayında olan TGRT Haber spikeri Ersel Hoşkara'ydı.

    TGRT Haber spikeri depreme canlı yayında yakalandı

    O anlar kameraya böyle yansıdı

    O anlarda depreme canlı yayında yakalanan TGRT Haber spikeri Ersel Hoşkara'nın yaşadıkları kameralara saniye saniye yansıdı.

    Canlı yayında spikerin depreme yakalanma anı #1

    Canlı yayında spikerin depreme yakalanma anı #2


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