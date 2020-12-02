Cansu Kurtçu kimdir? Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu kaç yaşında, nereli?

Demet ve Alişan ile programına konuk olan Türkiye'nin ilk 100 milyona ulaşan "Koltuk" şarkısının yazarı Cansu Kurtçu merak konusu oldu.

Fettah Can'ın eşi Cansu Kurtçu Demet Akalın ve Alişan'ın sabah kuşağında yayınlanan programına çıkınca merak edildi.

Türkiye'nin ilk 100 milyona ulaşan şarkı sözlerinin sahibi ve şarkıcı Fettah Can ile evli olan Cansu Kurtçu'nun hayatı araştırılıyor.

Peki Cansu Kurtçu Kimdir? Kaç yaşında? Nereli? işte detaylar..

CANSU KURTÇU KİMDİR?

Şarkıcı Cansu Kurtçu, 4 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuarı'nı bıraktıktan sonra prodüktör İskender Paydaş'la tanışma fırsatını yakaladı. İskender Paydaş'ın projelerini tasarlayarak, basın danışmanlığını yürütüyordu.

Türkiye'nin şarkı yazarlarından biri olarak kendini kanıtlayan sanatçı, meslek birliklerinin kayıtlarına göre Türkiye'nin en aktif beş söz yazarı ve bestecisi arasında yerini almıştır.

Ilk albümünü 2011 yılında "HİS" adıyla yayınlayan sanatçı müzisyen duruşuyla da adından söz ettirmeye başladı. Bu albümü "BATAK" "KALK GEL BANA" "AMENNA" ve "NE DEĞİŞTi Kİ" singleları takip etti. Aralık 2016 tarihinde yazdığı ''DELİGÜL'' şarkısını Berkay ile birlikte seslendirdi ve sevenlerine sundu.

PRODÜKSİYON ŞİRKETİ KURDU

Kurtçu, bir organizasyon şirketi kurdu. Ardından müzisyen Fettah Can ile de CF Müzik adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Kendi şarkılarını ilk kez Gülben Ergen'e verdi. Ergen'e 3 albüm boyunca destek olan şarkıcı, İsmi Sina, Demet Akalın, Murat Boz gibi isimlere de bestelerini verdi. Pınar Aydın ve Fettah Can albümlerinin prodüktörlüğünü yaptı ve piyasaya sürdü.

Demet Akalın'a verdiği "Koltuk" şarkısı, Türkiye'de ilk kez yüz milyon dinlenen şarkı oldu.

FETTAH CAN İLE EVLENDİ

Yazdığı ve yorumladığı şarkılarıyla birlikte her geçen gün hayran sayısının arttığı Cansu Kurtçu ve Fettah Can 2014 yılında hayatlarını evlilik ile birleştirdi.

Çiftin bu evlilikten biri kız biri erkek ikiz bebekleri dünyaya geldi.