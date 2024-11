DHA

2010'da yapımına başlanan, inşaat devam ettiği sırada 14 kral dairesi 4 lobisi bulunduğu, bir katının 10 bin 500 metrekare olduğu söylenen Caprice Gold projesi, İflas Masası tarafından satışa çıkarıldı.

Proje 2014 yılında kaderine terk edildi.

Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz, dolandırıcılık suçlamasıyla Aralık 2015'te tutuklandı.

YILAN HİKAYESİNE DÖNEN BİR PROJE: CAPRICE GOLD...

Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında başlatılan dolandırıcılık soruşturması davasında ise 28 Nisan 2023'te karar çıktı.

Devremülk satışı yapılan 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla Fadıl Akgündüz, 2 bin 504 yıl hapis cezası ve 12 milyon 20 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Proje, arkasında 28 bin 130 mağdur bıraktı.

Mağdurlar ise haklarını aramak için Caprice Gold Mağdurları Derneği'ni kurarak 2013 yılından itibaren hukuk mücadelesi başlattı.

27 KATLI, 150 BİN METREKARE KAPALI ALANA SAHİP

Bayrampaşa'da bulunan ve 2010 yılında yapımına başlanan Caprice Gold Oteli inşaatı, 2014 yılında kaderine terk edildi. 7 yıldızlı otel ve devremülke sahip olma hayaliyle para ödeyen 28 bin 130 kişi mağdur oldu.

Dernek çatısı altında haklarını arayan mağdurların kimi vefat etti kimileri ise hukuk mücadelesine devam etti. Son olarak projenin tüm yetkileri, mağdurların yer aldığı İflas Masası'na geçti.

30 dönüm arazi üzerinde inşa edilen 27 katlı, 150 bin metrekare kapalı alana sahip Caprice Gold Otel ve Devremülk projesi 350 milyon dolardan satışa çıkarıldı.

'28 BİN 130 MAĞDUR VAR'

Caprice Gold Mağdurları Derneği Başkanı Talip Metehanoğlu, "Binamızın konumundan bahsedeyim; 27 katlı, 30 dönüm, 150 bin metrekare kapalı alan, satmaya hiçbir engel yok. Bütün sorumluluk, yetki bizde İflas Masası'nda. Acil olarak satılmasını bekliyoruz, müracaat edilmesini bekliyoruz. 28 bin 130 mağdur var; ama buranın yönetim planı var. Onlar tamamen yetkilerini bizlere devrettiler. Yüzde 83'ü iflasa düşmüş oldu. İflasa alan, tamamen hakimi olmuş oluyor. Hepsinin sahibi olmuş oluyor. Onun için alan için hiçbir sorun olmayacak. Hiçbir problem olmayacak. Biz de yardımcı olacağız. Herkesin verdiği ücret ayrı, alacağı da ayrı. İflas Masası onların ücretlerini yatırmış olacak, müracaat edenin parasını yatırmış olacak." diye konuştu.

'350 MİLYON DOLAR İSTİYORUZ'

Metehanoğlu, binanın satılmasını beklediklerini dile getirerek "Özellikle Cumhurbaşkanımızdan, devleti yönetenlerden, bakanlardan özellikle istirham ediyoruz. Bir an evvel bizimle ilgilensinler. Gerekli ne varsa, yurt olarak düşünürlerse yardımcı oluruz, hastane olarak düşünürlerse yardımcı oluruz. Mağdurlar olarak biz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. 28 bin mağduru var ama müracaat eden bize 3 bin kişi. Şu anda 8-9 milyar alacak çıkmış oldu. 350 milyon dolar istiyoruz. Bu para talebe göre olacak. Şu anda mevcut 9,5 milyar olursa o şekilde kesinleştirmiş olacağız. Belediye başkanıyla görüştük, herhangi bir sorun olmayacak. 'Gerekli yardımları mağdurlara yaparız' dedi. 3 tane ruhsatı var, rezidans ruhsatlı, otel ruhsatlı. Dardayız, bunalımdayız, sıkıntıdayız. Bir an evvel yetkililerden haber bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

'OTEL HASTANE VE YURT YAPILABİLİR'

Binanın hastane ve otel şeklinde değerlendirilebileceğini belirten Metehanoğlu, "Hastane olarak düşünüldü, gelip bakıldı olabilecek konumda. Yurt olarak düşünüldü, gelip bakıldı olabilecek konumda. Her şeye uygun burası. 30 dönüm 3 tane bağımsız bölüm 3 girişli üç konumda, üç ayrı bina istenilen şekilde dizayn olabilir. Dünyanın sonu olarak bildiğimiz 10'luk depreme dayanıklı dediler. Her şeye uygun. Bakanlık bütçesi bir şey dahilinde konuluyor. Onlar, 'Biz aldık demekle alınmıyor; sattık demekle satılmıyor. Onu bir programa koymak lazım, bütçe oluşturmamız lazım' diyorlar. Otel yapılabilir, hastane yapılabilir, yurt yapılabilir. Bunların hepsine uygun burası. Bayrampaşa İstanbul'un ortası ve 30 dönüm yer. En üst seviye ruhsat verilmiş buraya." şeklinde konuştu.

CAPRICE GOLD PROJESİ

Caprice Gold 2010 yılında inşaata başlandığında bin 300 odalı ve 3 bin 300 yataklı otel olarak tanıtılmıştı.

Projenin tanıtımı o dönemde, '14 adet kral dairesi ve 234 adet özel saray salonu bulunuyor' diyerek yapılmıştı.

5 katlı otoparkın yer aldığı projede, biri bayanlara özel olmak üzere 4 lobi, 24'ü kapalı 11'i açık olmak üzere toplam 35 havuz ile 7 kaplıca da hizmet vermesi planlanmıştı.

Caprice Gold'un otelin yanı sıra toplantı ve konferans salonları, çeşitli lokantalarıyla 15 bin kişilik bir kullanım alanından oluştuğu söylenmiş ve 2012 yılında proje kapsamında 7 bin 900 devremülk satılmıştı.

FADIL AKGÜNDÜZ'E 2 BİN 504 YIL HAPİS, 12 MİLYON 20 BİN LİRA PARA CEZASI

Bayrampaşa"daki Caprice Gold ve Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 614 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada 28 Nisan 2023'te karar çıktı.

Mahkeme heyeti, 2015'te tutuklanan sanıklardan Fadıl Akgündüz'ü toplam 601 kişiye karşı "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıklardan Mehmet Salih Obut'u aynı suçtan 2 bin 450 yıl hapsine ve 11 milyon 760 bin lira para cezasına mahkum ederken, sanıklar Avniye Obut ve İbrahim Obut'a aynı suçtan 2 bin 445'er yıl 10'ar ay hapis ve 11 milyon 740 bin lira adli para cezası verdi.

Para cezalarının 24 taksitte ödenmesine hükmeden heyet, Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un tutukluluk halinin, Avniye Obut ve İbrahim Obut'un hükmen tutuklamaya yönelik yakalama emrinin devamına karar verdi.

6 sanığın ise beraatine karar verildi.