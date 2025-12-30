Casperlar adlı örgütle ilgili 145 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Suç örgütlerine göz açtırılmıyor.

Bu kapsamda da yapılan operasyonlara her geçen gün yenisi ekleniyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘Casperlar’ isimli suç örgütüne yönelik İstanbul’da 3 ilçede 231 adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geçtiğimiz dakikalarda ise temmuz ayında yapılan Casperlar isimli örgüt için açıklama geldi.

116 AYRI EYLEM

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 223 şüphelisi olan Casperlar çetesi çatı dosyası iddianamesini tamamladı.

İddianamede 7 kişinin öldürülme olayı anlatılırken, 154 kişi mağdur-müşteki olarak yer aldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 - 2025 yılları arasında Casperlar adlı örgütün 5 farklı il, 24 ayrı ilçede toplam 116 ayrı eylem yaptığını tespit etti.

145 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Soruşturma neticesinde 145 şüpheli hakkında tutuklama, 22 şüpheli hakkında da adli kontrol talep edildi.

223 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANANME

Toplam 223 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiği açıklandı.

AÇIKLAMA YAYINLANDI

Savcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi;

Kamuoyunda "Yeni Nesil Suç Örgütleri" olarak bilinen silahlı suç örgütlerinin hiyerarşik yapılarının ortaya çıkarılması, suç faaliyetlerinin bütüncül şekilde tespiti, örgüt üyeleri ile örgüt adına suç işleyen şahısların belirlenmesi ve kamu düzenini tehdit eden eylemlerin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla, Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma yürütülmüştür.



Yürütülen soruşturma kapsamında; 10/05/2023-29/06/2025 tarihleri arasında İstanbul ili başta olmak üzere farklı illerde çok sayıda silahlı ve organize suç eylemine karıştığı tespit edilen, liderliğini "Hamuş" takma isimli İsmail ATIZ'ın yaptığı ve kamuoyunda "CASPERLAR" olarak bilinen silahlı suç örgütünün faaliyetleri tüm yönleriyle ortaya çıkarılmıştır. Örgütün belirtilen takvimde. 5 farklı il ve 24 aynı ilçede toplam 116 ayrı eylem gerçekleştirdiği belirlenmiştir.



Soruşturma sürecinde; örgütün iç yapılanması, hiyerarşik düzeni, kullandığı yöntemler ve suç faaliyetlerinin tespiti amacıyla iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ile teknik araçlarla izleme tedbirleri uygulanmış; elde edilen somut deliller doğrultusunda örgütün korkutma, sindirme ve şiddet yöntemlerini esas alan silahlı bir suç örgütü niteliği taşıdığı tespit edilmiştir. Örgütün lider kadrosu, yöneticileri, üyeleri ve bunların sorumlu oldukları eylemler açık ve net şekilde ortaya konulmuştur.



Bu kapsamda; İstanbul merkezli olmak üzere Bitlis, Şırnak, Batman, Bayburt, Eskişehir, Kastamonu, Yalova, Mardin, Mersin, Niğde, Kocaeli, İzmir, Antalya ve Bursa illerinde eş zamanlı arama, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramalarda; uzun namlulu otomatik tüfekler, tam otomatik tabancalar, tabancalar, balistik çelik yelekler, el bombaları ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir.



Soruşturma neticesinde; 154 mağdur-müşteki ve 7 maktulün bulunduğu, "çatı dosya" olarak adlandırılan soruşturma kapsamında: 145 şüpheli hakkında tutuklama tedbiri, 22 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmış olup, toplam 223 şüpheli hakkında; "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Silahlı Suç Örgütüne Üye Olma, Örgüt Propagandası Yapma, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Nitelikli Hırsızlık, Silahlı Tehdit, Kasten Yaralama, Silahla Kasten Yaralama, Tehlikeli Maddeleri izinsiz Bulundurma, Resmi Belgede Sahtecilik, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet, Kasten Yangın Çıkarma, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve Mala Zarar Verme" suçlarından cezalandırılmaları istemiyle, 30.12.2025 tarihinde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine hitaben iddianame düzenlenerek kamu davası açılmıştır.



Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürdürülecektir.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı