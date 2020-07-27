Çavuşoğlu: Bayrak yakma acizliği Yunanistan'a yakışır

Resmi ziyaret amacı ile Ankara'ya gelen İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzalez Laya'yı ağırlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın Türk bayrağı yakmasını acizlik olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile bir araya geldi.

İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"ACİZ DAVRANIŞLAR YUNANİSTAN'A YAKIŞIR"

Gündem hakkında değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının ardından Yunanistan'ın Türkiye'ye ve Türk bayrağına yaklaşımlarını değerlendirdi.

Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın gösterdiği tepkiyi anlamak mümkün değil. Türk bayrağını yakmak gibi aciz davranışlar Yunanistan'a yakışır." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından diğer öne çıkanlar:

"İspanya gibi diğer ülkeler de Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu kabul ettiler.

(AB'nin Libya'ya yönelik) İrini Operasyonu kesinlikle taraflı. Hafteri destekliyor, Libya Hükümeti'ni cezalandırıyor."

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