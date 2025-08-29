Çekmeköy'de kulüp başkanını başından vurarak öldüren şahıs yakalandı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'ta bir kafede oturan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı 49 yaşındaki Tuncay Meriç, silahlı saldırıya uğradı.

Meriç, iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle bir kişi tarafından silahla başından vuruldu.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Meriç, ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Meriç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan çalışmalar kapsamında şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"ŞÜPHELİ DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI"

Bakan Yerlikaya, yerli sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak;



Yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs, Uzunköprü ilçe merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

"POLİSLERİMİZİ VE JANDARMAMIZI TEBRİK EDİYORUM"