Celal Kılıçdaroğlu kimdir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu neden öldü?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybetti. Peki Celal Kılıçdaroğlu kimdir? Neden öldü? İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 68 yaşındaki kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, evinde aniden fenalaşarak Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin olumlu yanıt vermesinin ardından taburcu olmuştu. Evine geri dönen Celal Kılıçdaroğlu, dün akşam saat 22:00 civarında hayatını kaybetti.

Celal Kılıçdaroğlu neden öldü?

Gördüğü tedavi sonrasında taburcu olan Celal Kılıçdaroğlu evinde aniden fenalaştı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Celal Kılıçdaroğlu'nun kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.

CHP Kocaeli İl Başkanlığı ise Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, Sayın Genel Başkanımıza ve tüm ailesine sabırlar diliyoruz"





Celal Kılıçdaroğlu kimdir?

8 Nisan 1954'te Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde dünyaya gelen Celal Kılıçdaroğlu lise hayatını yarıda bırakmıştı. Çalışma hayatına 1982'de 6 ay çalıştığı Tunceli Devlet Su İşleri'nde mevsimlik işçi olarak başladı. 20 aylık askerliğini Mamak ve Patnos'ta yaptı.

Ardından Kocaeli'deki abisi Ali Kılıçdaroğlu'nun yanına taşınan Celal Kılıçdaroğlu, inşaat işlerinde çalıştı. 1992'de abisinin imar müdürü olarak çalıştığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde ustabaşı olarak çalışmaya başladı.

Emekli olduğu 2007'ye kadar burada çalıştı. Sonrasında İzmir'e giden Kılıçdaroğlu, Seydi Baba Türbesi ve Rekreasyon Alanı Projesi'nde bekçi olarak çalışmaya başladı. 2013'te CHP'den Buca belediye meclis üyesi aday adayı olmuştu.

Ayrıca 68 yaşında hayatını kaybeden Celal Kılıçdaroğlu evli ve 2 çocuk babasıydı.