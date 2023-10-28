Yaptığı açıklamaları ile gündem olmayı başaran Prof. Dr. Celal Şengör, İzmir'de katıldığı bir programla en çok konuşulanlar arasına tekrar girdi.
Celal Şengör, cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'de bulunan anıt mezarını ziyaret etti.
Şengör'ün Zübeyde Hanım Anıtı'nda yaptığı tavırlar ise herkes tarafından dikkat çekti.
"Kıymetli oğlunun bir askeri olarak karşındayım"
Anıt önünde duygusal anlar yaşayan Şengör, önce ayakta 'Hazır ol' pozisyonunda bekleyerek, "Kıymetli oğlunun bir askeri olarak karşındayım. Sana milletçe şükran borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti, oğlunun dediği gibi 'İlelebet payidar olacaktır" dedi.
Anıt önünde diz çöktü
Şengör, daha sonra da, Zübeyde Hanım'ın heykeli önünde diz çökerek anıtı izledi.
İnançlı insanları cehaletle suçluyordu
Her fırsatta 'Bilim' diyerek özellikle inançlı insanları cehaletle suçlayan Celal Şengör'ün görüntüleri sosyal medyada dikkat çekti.
Annesine aynı saygıyı duymadı
Bu ziyaretin ardından ünlü profesörün Zübeyde Hanım'a karşı duyduğu saygıyı, annesine karşı duymadığı konuşması tekrar gündem oldu.
2019 yılında yaptığı açıklamada insanların gömülmesine karşı olduğunu söyleyen Şengör, "Ben doğru bulmuyorum bunları. Hatta aptalca buluyorum. Kullanın, yedek parça olarak" diye konuşmuştu.
"Annemin mezarına hiç gitmedim"
Şengör annesi ve onun mezarıyla ilgili konuşmasında da şunları kaydetmişti:
Mezara gömülmeyi doğru bulmuyorum. Mesela annem öleli kaç sene oldu... Gitmedim bir daha. Niye gideyim, ne var orada yahu karbondan başka? Toprak ve karbon...
Eski konuşması tekrar gündem oldu
Bilim adamı Celal Şengör'ün geçtiğimiz günlerde yaptığı hareket ve eskiden konuştuğu cümleler arasındaki farklar ise sosyal medyada gündem oldu.
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