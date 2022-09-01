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    Celal Şengör, 'dine hakaret' iddiasıyla ifadeye çağrıldı

    Prof. Dr. Celal Şengör'ün dine hakaret iddiasıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 11:05
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    Celal Şengör, 'dine hakaret' iddiasıyla ifadeye çağrıldı

    Prof. Dr. Celal Şengör'ün, 23 Mayıs'ta Habertürk ekranlarında yayınlanan Teke Tek Bilim programında dine hakaret ettiği iddia edildi.

    Yapılan başvuru sonrası Şengör, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama’ iddiasıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

    Savcılık ifadesine başvuracak

    Şengör'ün ifadeye çağrılmasına, "Onların hepsi masal. İbrahim diye bir adamın yaşadığı malum değil…Bütün bu söylenen kişiler tarihte yok. Bunların hepsi o üç tane kutsal kitap denilen aslında… Hayır ama bu önemli Suriye din geleneği Mezopotamya din geleneğinden türemiş bir yan branştır.

    "Yok öyle bir isim, yok öyle bir olay"

    Bizim bugün İbrahimi dinler dediğimiz işte Musevilik, Hristiyanlık, arkasından İslam yani Museviliğe bakıyorsun Musa peygamber diyorlar. O adamı da tarih bilmiyor. Yok öyle bir isim. Musevilerin kitabında bir Mısır’dan çıkış vardır meşhur. Yok öyle bir olay. Yani incelendi, yayınlandı.” sözleri gerekçe gösterildi.

    Öte yandan Avukat Celal Ülgen’in sosyal medya hesabından duyurduğu çağrıya göre Şengör’ün, 10 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek ifade vermesi gerekiyor.

    Celal Şengör, dine hakaret iddiasıyla ifadeye çağrıldı #1


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