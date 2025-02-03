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Yunanistan depremlere teslim...

28 Ocak'tan bu yana Ege Denizi'nde 400'ün üzerinde irili ufaklı deprem kaydedildi.

Bazı adaların boşaltıldığı, hükümetin olağanüstü toplandığı ülkede tedirginlik hakim.

Depremlerin Türkiye'ye etkisi de merak konusu.

Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Patronlar Dünyası'ndan Kenan Grübüz'ün haberine göre Şengör, depremleri 'normal' olarak nitelendirdi.

"YANARDAĞ PATLARSA HEPİMİZE ALLAH'A ISMARLADIK"

Şengör, şöyle konuştu:

"Depremlerin derinliklerini öğrendim 7 kilometreymiş. Burada normal bir deprem. Ama ne tür depremler, bir de tam olarak nerede kümeleniyorlar?

Oradaki yanardağ aktif zaten. Yalnız orası patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık. O kadar tehlikeli.

Dediğim gibi neye işaret ediyor ve depremlerin türü ne? Onu görebilmeyi çok isterim. Onun fay çözümlerini bizimkiler yapar.

Buradaki fayların her biri normal fay. Bunların hepsi tsunami yapar. Tsunami olması için deniz tabanında yer değişikliği olması lazım. Mesela İstanbul öyle değil."